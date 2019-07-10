2019-07-10T11:34:11+03:00
Происшествия

В Новороссийске 59-летний мужчина зарезал сожительницу ножом

Его заключили под стражу
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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В Новороссийске 59-летний местный житель обвиняется в убийстве 46-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Островского в станице Раевской. Вечером 7 июля они во дворе. Вскоре они поссорились, женщина оскорбила сожителя. Из-за этого мужчина взял со стола нож и ударил им в область грудной клетки сожительницы.

Он перенес ее тело в дом, а сам направился к соседям, которым сообщил о произошедшем и попросил вызвать скорую и сотрудников правоохранительных органов. Врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила от причиненного ей ранения.

- Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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