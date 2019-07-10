2019-07-10T11:50:10+03:00
Общество

В Анапе уничтожили авиационную бомбу времен ВОВ

Это сделали в безопасном месте накладным зарядом
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В дежурную часть Росгвардии из полиции поступило сообщение о том, что в Анапе на стройке в районе жилого комплекса при провидении земляных работ обнаружен непонятный предмет. Он был схож с боеприпасом времен ВОВ.

Место, где нашли объект, оцепили сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшие работники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали подозрительный предмет и идентифицировали его. Это оказалась 50 килограммовая зажигательная авиационная бомба времен ВОВ со следами коррозии.

- Боеприпас поместили в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где специалисты уничтожили его накладным зарядом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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