2019-07-10T13:00:04+03:00
Общество

Новую дорогу в Солнечном микрорайоне Краснодара начнут строить в течение двух лет

Но для этого собственники должны передать земельные участки в муниципальную собственность
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Проектирование дорог завершаетсяПроектирование дорог завершается
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«Дорожная» проблема характерна не только для Музыкального микрорайона Краснодара. Аналогичные трудности испытывают и жители микрорайона Солнечного. В обоих случаях часть земель, где должны пролегать дороги находится в частной собственности. В администрации краевого центра говорят, что от передачи этих участков напрямую зависят сроки строительства дорог.

В частности новую магистраль планируют построить по улице Константина Образцова от улицы Яна Полуяна до Симиренко. Проект уже будет готов в этом году, а строительство может начаться в течение двух лет.

- Строительство дороги по улице Константина Образцова — один из главных этапов работы по созданию нормальной сети дорог в микрорайоне. Но нам важно, чтобы жители также поддержали этот процесс — необходимо вернуть в муниципальную собственность 2/3 территорий, где предстоит построить дороги, — сказал глава города Евгений Первышов.

Проект предполагает реконструкцию проезжей части дороги, строительство сетей ливневой канализации, тротуаров и уличного освещения. В 2019 г. планируется завершить весь комплекс проектно-изыскательских работ. В 2020—2021 гг. включить объект в действующие программы для строительства современной асфальтовой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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