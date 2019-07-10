2019-07-10T13:15:10+03:00
Общество

В Краснодаре разработают график обновления автобусов коммерческих перевозчиков

Ожидается, что вся техника будет оснащена кондиционерами
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Более 800 автобусов находятся у коммерческих перевозчиковБолее 800 автобусов находятся у коммерческих перевозчиков
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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара разработает график обновления автобусов коммерческих перевозчиков, на которые приходится 40% от всего пассажиропотока. В администрации краевого центра говорят, что текущее состояние нередко вызывает справедливое недовольство жителей.

- Очевидно, что ресурсы коммерческих перевозчиков несопоставимы с бюджетной поддержкой, но и частные компании должны создавать более комфортные условия для пассажиров, пусть не в таком объеме, как КТТУ. Тем более, что они устанавливают тариф на уровне трамвайно-троллейбусного управления — перевозчика, работающего в более жестких условиях, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Ожидается, что в итоге весь городской транспорт будет оснащен кондиционерами и приспособлен для передвижения маломобильных граждан.

По данным администрации Краснодара, частным перевозчикам принадлежат порядка 800 автобусов и «машруток», за последние два года компании купили 230 новых машин. В следующем году планируется закупить еще 81 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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