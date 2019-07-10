«Похищение» молодого человека в Краснодаре оказалось полицейской операцией

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-10T14:27:10+03:00

В чем подозревают мужчину, не уточняется

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В полиции Краснодара прокомментировали похищение парня на улице Морской днем 9 июля. Этот момент сняли на видео очевидцы. Несколько мужчин схватили и затолкали прохожего в салон иномарки. Автор записи обратилась в правоохранительные органы.

Днем 10 июля выяснилось, что операцию проводили полицейские.

- Задержанным является совершеннолетний местный житель. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в УМВД Краснодара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719373" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре мужчины насильно затолкали в машину подростка.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU