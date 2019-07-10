«Похищение» молодого человека в Краснодаре оказалось полицейской операцией
В чем подозревают мужчину, не уточняется
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В полиции Краснодара прокомментировали похищение парня на улице Морской днем 9 июля. Этот момент сняли на видео очевидцы. Несколько мужчин схватили и затолкали прохожего в салон иномарки. Автор записи обратилась в правоохранительные органы.
Днем 10 июля выяснилось, что операцию проводили полицейские.
- Задержанным является совершеннолетний местный житель. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в УМВД Краснодара.
В Краснодаре мужчины насильно затолкали в машину подростка.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU
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