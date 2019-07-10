В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж
Краснодарские полицейские подвели итоги работы за первое полугодие 2019-го года. За это время в городе зафиксировано около 9000 преступлений (примерно 50 каждый день).
Отмечается, что снижается количество грабежей на улицах и в общественных местах, квартирных краж, угонов и преступлений, связанных с наркотиками.
- За первое полугодие 2019 года в Краснодаре выявлено 1117 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято более 21 кг наркотиков, - отчитался начальник УМВД Краснодара Дмитрий Остапенко.
При этом около половины преступлений составляют хищения имущества, в том числе мобильных телефонов. В то же время выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, а также краж чужого имущества.
Вместе с тем, Краснодар тестирует интеллектуальную систему видеонаблюдения. До конца года на улицах вывесят 58 новых камер, которые позволят быстрее и качественнее обрабатывать видеоданные и автоматизировать процесс фиксации нарушений закона. Всего же на улицах работают 840 камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»