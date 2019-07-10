2019-07-10T15:31:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж

Краевой центр тестирует интеллектуальную систему видеонаблюдения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В день полиция регистрирует около 50 преступленийВ день полиция регистрирует около 50 преступленийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Краснодарские полицейские подвели итоги работы за первое полугодие 2019-го года. За это время в городе зафиксировано около 9000 преступлений (примерно 50 каждый день).

Отмечается, что снижается количество грабежей на улицах и в общественных местах, квартирных краж, угонов и преступлений, связанных с наркотиками.

- За первое полугодие 2019 года в Краснодаре выявлено 1117 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято более 21 кг наркотиков, - отчитался начальник УМВД Краснодара Дмитрий Остапенко.

При этом около половины преступлений составляют хищения имущества, в том числе мобильных телефонов. В то же время выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, а также краж чужого имущества.

Вместе с тем, Краснодар тестирует интеллектуальную систему видеонаблюдения. До конца года на улицах вывесят 58 новых камер, которые позволят быстрее и качественнее обрабатывать видеоданные и автоматизировать процесс фиксации нарушений закона. Всего же на улицах работают 840 камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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