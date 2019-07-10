2019-07-10T15:50:13+03:00
Общество

В Сочи составили список самостроев, которые не будут сносить

Пока в нем 25 объектов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Часть самостроев не будет снесенаЧасть самостроев не будет снесена
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Не все многоквартирные самострои Сочи будут снесены. В администрации курорта составили список объектов, которые останутся на карте города и будут подключены к сетям на законных основаниях.

Пока в этом списке 25 домов - восемь в Адлерском районе, 10 – в Хостинском, еще семь – в Центральном. С дольщиками планируют заключить мировые соглашения.

- В тексте соглашения должны быть прописаны порядок и сроки устранения нарушений, выявленных экспертом в рамках судебного заседания. В итоге объект должен быть подключен к сетям инженерно-технического обеспечения нормативной мощности и в целом соответствовать требованиям безопасности, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Окончательный список будет готов после всех согласований. При этом особенно отмечается, что все объекты были построены без разрешений, либо с их нарушением. При этом все квартиры проданы и в них живут собственники.

Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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