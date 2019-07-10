Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-10T16:20:39+03:00

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Соглашение определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников.

Соглашение стало единственным трехсторонним среди семи Соглашений о намерениях совместного развития высокотехнологичных областей, подписанных сегодня между Правительством и компаниями и корпорациями. Основным механизмом реализации Соглашения станет Дорожная карта, которую Ростех и «Ростелеком» разработают вместе, а затем представят в Правительство.

«Уже сегодня понятно, что сети связи пятого поколения будут играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности страны. Решение вопроса развертывания сетей 5G на российском оборудовании требует объединения усилий операторов связи и промышленности. Чтобы обеспечить комплексный подход решению этой задачи, Правительство привлекло в качестве партнеров по развитию в России технологий пятого поколения мобильной связи Ростех и «Ростелеком», – говорит заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, подписавший соглашение со стороны Правительства.

В отличие от Дорожной карты развития Беспроводных технологий связи, разработанной в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика», сосредоточенной на вопросах создания технологий, в частности – пятого поколения мобильной связи, Дорожная карта в рамках Соглашений сфокусирована на развитии этой технологии, создании решений на ее базе и развитии рынка для отечественного оборудования связи 5G.

Согласно подписанному документу, Ростех обеспечит разработку разделов проекта Дорожной карты, касающихся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках.

«Речь идет о критически важных технологиях и создании современной, надежной, кибербезопасной инфраструктуры связи, которая на многие годы вперед определит успех развития цифровой экономики в России. Именно сети пятого поколения станут основой для широкого внедрения технологий интернета вещей, искусственного интеллекта, распределенного реестра, больших данных и др. Отечественная промышленность и операторы связи уже ведут активную совместную работу в этом направлении. Есть серьезные заделы, накоплены компетенции, которые позволяют комплексно реализовать задачу построения сетей 5G на высоком уровне», – сообщил заместитель Генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров, подписавший Соглашения со стороны Корпорации.

«Ростелеком» будет отвечать за разработку разделов проекта Дорожной карты, касающихся развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения преимущественно с использованием отечественных решений и технологий, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на базе мобильных сетей связи пятого поколения.

«Мы понимаем, что разработка дорожной карты, определяющей перспективы развития мобильных сетей связи пятого поколения, невозможна только силами участниками подписанного соглашения, поэтому обязательно будем привлекать к работе операторов рынка, экспертное сообщество и другие заинтересованные стороны. Только вместе мы сможем найти оптимальные решения, которые ускорят появление в России сетей 5G и сделают нашу страну одним из лидеров внедрения новых полезных сервисов на их базе, включая умные города, индустриальный интернет вещей, беспилотный транспорт. А в итоге - повысить качество жизни, помочь росту эффективности государства и бизнеса», – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Кроме того, «Ростелеком» и Ростех будут совместно разрабатывать разделы Дорожной карты, касающиеся обеспечения мобильных сетей связи пятого поколения частотами, функциональных и технических требований к оборудованию и программному обеспечению, потребительским характеристикам отечественных конечных технологических решений, а также оценки объема необходимого отечественного оборудования для реализации поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU