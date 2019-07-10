В Сочи нашли незаконно построенный завод
В Сочи сотрудники прокуратуры обнаружили дробильно-сортировочный завод-самотрой. Предприятие по переработке песчано-гравийной смеси появился в полосе отвода Северо-Кавказской железной дороги.
- Указанная конструкция возведена самовольно, земельный участок занят лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации правоустанавливающих документов, - сообщают в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Возбуждено административное дело о самовольном использовании земельного участка, юридическому лицу выписали штраф на 700 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил устранить нарушения и освободить участок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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