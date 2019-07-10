2019-07-10T16:23:05+03:00
Общество

В Сочи нашли незаконно построенный завод

Предприятие появилось в полосе отвода СКЖД
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮТПФото: пресс-служба ЮТП
Изменить размер текста:

В Сочи сотрудники прокуратуры обнаружили дробильно-сортировочный завод-самотрой. Предприятие по переработке песчано-гравийной смеси появился в полосе отвода Северо-Кавказской железной дороги.

- Указанная конструкция возведена самовольно, земельный участок занят лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации правоустанавливающих документов, - сообщают в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Возбуждено административное дело о самовольном использовании земельного участка, юридическому лицу выписали штраф на 700 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил устранить нарушения и освободить участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗСК попросили власти Краснодара ускорить решение городских проблем
Суд продлил арест двум вице-мэрам Сочи
Кубанским производителям помогают со сбытом продукции
В Краснодаре нашли ребенка, зверски мучившего котенка
Новороссийск перешел в режим повышенной готовности из-за шторма
В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»
Фиолетовое море: В парке «Краснодар» снова посадили шалфей
Смерчи, грозы, град: 11 и 12 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
В Сочи составили список самостроев, которые не будут сносить
В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации