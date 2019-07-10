Смерчи, грозы, град: 11 и 12 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение
В Краснодарском крае объявлено очередное экстренное предупреждение. Под ударом стихии рискуют оказаться Анапа и Краснодар.
- 11 и 12 июля местами в крае и в Краснодаре ожидается комплекс метеорологических явлений, сильный дождь, сильный ливень с грозой, в отдельных пунктах град, шквалистое усиление ветра 20-23 м/с, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Из-за ливней ожидается подъем уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. А в Черном море на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.
Напомним, что утром 10 июля в Анапе прошел сильный ливень. Подтопленными оказались улицы, дороги, дворы и подвалы домов. Угроза повторного удара стихии сохраняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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