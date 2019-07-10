2019-07-10T19:35:15+03:00
Наука

Вокруг Земли за 49 часов: краснодарский космонавт Геннадий Падалка присоединился к кругосветному полету

С собой рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в невесомости ничего не брал [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: twitter.com/AstroTerryФото: twitter.com/AstroTerry
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В среду, 10 июля, в казахстанском аэропорту международную команду, которая планирует за 49 часов 36 минут облететь земной шар, пополнил Геннадий Падалка. Экипаж намерен на реактивном самолете Gulfstream побить мировой рекорд 11-летней давности по скорости облета Земли через оба полюса.

Казахстанский Нур-Султан - первая из трех плановых остановок на пути к рекорду. В кругосветку Геннадий отправился налегке. Каждый килограмм лишнего веса - дополнительный расход топлива. Хотя обычно космонавт в качестве талисмана на корабль брал с собой детскую игрушку, которую подарила дочка.

- Моя задача - поучаствовать в этом международном проекте, - сказал Геннадий Падалка.

В Twitter проекта One More Orbit отмечается, что краснодарский космонавт пролетел с экипажем по маршруту Нур-Султан - Порт-Луи и остался в Маврикии. В четверг, 11 июля, Геннадий Падалка встретится с премьер-министром республики.

Напомним, скоростная кругосветка стартовала 9 июля с мыса Канаверал в США и завершится там же в четверг, 11 июля.

Падалка совершил пять космических полетов, является рекордсменом мира по суммарной длительности космических полетов (878 дней).

ИСТОЧНИК KP.RU

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