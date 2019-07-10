В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»
Утром 10 июля в Джубге подняли со дна Черного моря прогулочный катер «Атолл», который затонул 5 июля. В момент трагедии на его борту находились 55 человек, две женщины погибли.
- В настоящее время следователи Южного СУТ СК России проводят осмотр судна, - сообщают в пресс-службе СК России.
На опубликованных кадрах видно, что на катере остались спасательные жилеты, которыми пассажиры не успели воспользоваться. Надстроенная крыша судна, которое было перегружено в пять раз, проломлена.
Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Его капитан находится под арестом на два месяца. Расследование продолжается.
Катер "Атолл" подняли со дна Черного моря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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