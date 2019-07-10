2019-07-10T18:10:16+03:00
Происшествия

В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»

Две его пассажирки погибли
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Затонувший катер Фото: СК РФЗатонувший катер Фото: СК РФ
Изменить размер текста:

Утром 10 июля в Джубге подняли со дна Черного моря прогулочный катер «Атолл», который затонул 5 июля. В момент трагедии на его борту находились 55 человек, две женщины погибли.

- В настоящее время следователи Южного СУТ СК России проводят осмотр судна, - сообщают в пресс-службе СК России.

На опубликованных кадрах видно, что на катере остались спасательные жилеты, которыми пассажиры не успели воспользоваться. Надстроенная крыша судна, которое было перегружено в пять раз, проломлена.

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Его капитан находится под арестом на два месяца. Расследование продолжается.

Катер "Атолл" подняли со дна Черного моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗСК попросили власти Краснодара ускорить решение городских проблем
Суд продлил арест двум вице-мэрам Сочи
Кубанским производителям помогают со сбытом продукции
В Краснодаре нашли ребенка, зверски мучившего котенка
Новороссийск перешел в режим повышенной готовности из-за шторма
Фиолетовое море: В парке «Краснодар» снова посадили шалфей
Смерчи, грозы, град: 11 и 12 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение
В Сочи нашли незаконно построенный завод
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
В Сочи составили список самостроев, которые не будут сносить
В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации