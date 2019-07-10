2019-07-10T18:19:09+03:00
Происшествия

Новороссийск перешел в режим повышенной готовности из-за шторма

Удар стихии ожидается 11 и 12 июля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Новороссийск готовится к шторму. По всему краю, за исключением Сочи, действует экстренное предупреждение. В городе-герое ожидается дождь, местами сильный, гроза, подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

- Свою работу по предупреждению и ликвидации ЧС развернул с 10 утра городской оперативный штаб в каждом внутригородском районе. В связи с утвержденным планом действий все получили соответствующие рекомендации и поручения с незамедлительным исполнением, - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Город готовит резервные источники питания, запасы воды, одежды и стационарные пункты размещения на случай ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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