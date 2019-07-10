В Краснодаре нашли ребенка, зверски мучившего котенка

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-10T18:29:19+03:00

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Сотрудники краснодарского приюта для бездомных животных «Краснодог» сообщили, что рядом с их территорией мальчик школьного возраста зверски издевался над котенком. Он принес его к мусорным бакам, бросил на землю и начал давить животное ногами, все это происходило на глазах у матери мальчика. Зоозащитники сумели забрать животное, когда услышали писк, но спасти его не удалось.

- Ветеринар зафиксировал у животного множественные повреждения внутренних органов, в том числе легких и сердца (по сути, все органы были раздавлены), обильное внутреннее кровотечение. Несмотря на проведенные реанимационные действия, котенок умер, - сообщают «Кубанские новости».

На заявление зоозащитников отреагировали в полиции. Выяснилось, что над котенком издевался шестилетний мальчик, который живет неподалеку. Мать уже дала письменное объяснение.

- Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. С родителями ребенка организована необходимая профилактическая работа, — сообщили в УМВД Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU