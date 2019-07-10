2019-07-10T18:29:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре нашли ребенка, зверски мучившего котенка

Мать мальчика дала письменное объяснение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: КраснодогФото: Краснодог
Изменить размер текста:

Сотрудники краснодарского приюта для бездомных животных «Краснодог» сообщили, что рядом с их территорией мальчик школьного возраста зверски издевался над котенком. Он принес его к мусорным бакам, бросил на землю и начал давить животное ногами, все это происходило на глазах у матери мальчика. Зоозащитники сумели забрать животное, когда услышали писк, но спасти его не удалось.

- Ветеринар зафиксировал у животного множественные повреждения внутренних органов, в том числе легких и сердца (по сути, все органы были раздавлены), обильное внутреннее кровотечение. Несмотря на проведенные реанимационные действия, котенок умер, - сообщают «Кубанские новости».

На заявление зоозащитников отреагировали в полиции. Выяснилось, что над котенком издевался шестилетний мальчик, который живет неподалеку. Мать уже дала письменное объяснение.

- Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. С родителями ребенка организована необходимая профилактическая работа, — сообщили в УМВД Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗСК попросили власти Краснодара ускорить решение городских проблем
Суд продлил арест двум вице-мэрам Сочи
Кубанским производителям помогают со сбытом продукции
Новороссийск перешел в режим повышенной готовности из-за шторма
В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»
Фиолетовое море: В парке «Краснодар» снова посадили шалфей
Смерчи, грозы, град: 11 и 12 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение
В Сочи нашли незаконно построенный завод
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
В Сочи составили список самостроев, которые не будут сносить
В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации