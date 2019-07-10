2019-07-10T18:38:38+03:00
Экономика

Кубанским производителям помогают со сбытом продукции

В крае действует несколько инструментов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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На Кубани работает несколько программ, которые направленны на создание благоприятной среды для регионального бизнеса в сфере производства продуктов питания. Проще говоря, власти помогают производителям искать своего потребителя. Среди этих инструментов конкурс «Сделано на Кубани». Его победители получают дополнительную поддержку.

- На днях департамент потребительской сферы обратился к бизнесу с предложением принять участие в четвертом по счету состязании. Заявки и пакет документов принимаются до 13 сентября. Участвовать в конкурсе могут предприятия-производители, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае. Для претендентов предусмотрены три номинации - «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения», - сообщает «ЮгТаймс».

Кроме того, в крае работают закупочные сессии, в которых принимают участие фермеры и ритейлеры. В итоге на полки сетей получили шанс попасть 20 производителей.

Еще одна инициатива - специальные торговые точки, которые называются «фермерские дворики» для небольших хозяйств.

Если год назад они функционировали только в Краснодаре, Новороссийске и Динском районе, то сегодня их уже 69 в 24 муниципалитетах. Еще в четырех районах торговля в таком формате осуществляется сезонно, с мая по сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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