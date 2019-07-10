Депутаты ЗСК попросили власти Краснодара ускорить решение городских проблем

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-10T18:56:59+03:00

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Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал о своей работе и текущем решении городских проблем депутатам ЗСК. Мэр отметил, что в городе строятся школы и детские сады.

- Необходимо понимать, что чем больше строится школ, тем меньше потребности в них мы должны испытывать. Однако люди продолжают приезжать в Краснодар, и актуальной остается задача выйти на проведение занятий в одну смену. Для этого надо, не сбавляя темпов по вводу объектов, продолжать формирование участков для строительства новых школ на перспективу, - акцентировал глава ЗСК Юрий Бурлачко.

Мэр отметил, что снизился темп выделения земель для многодетных семей, сейчас идет поиск резервов в районе поселков Знаменского и Новознаменского.

Кроме того, в речи Евгений Первышов затронул вопросы транспорта и попросил содействия в выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на строительство нового Яблоновского моста. Депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении резолюции, но попросили ускорить решение проблем.

- Говорить о грандиозных результатах преждевременно. Но очевидно, что нам удалось совместить векторы нашей работы, мы смотрим на проблему под одним углом. И многолетние вопросы теперь решаются, пусть не так быстро, как хотелось бы, но решаются, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU