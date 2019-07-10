Власти Геленджика объяснили бурление в море трещиной в сточной трубе
В Сети появилось видео подозрительного бурления в море в нескольких десятках метров от берега в районе Кабардинки. Очевидцы назвали это «фекальным фонтаном», предположив, что именно так выглядит слив канализационных стоков.
У берегов Кабардинки в двух местах треснула труба глубоководного выпуска сточных вод.
Руководитель «Водоканала» Геленджика Андрей Апальков признал, что причиной стала трещина в очень старой трубе глубоководного выпуска сточных вод.
- В этот же день к оценке происходящего была привлечена бригада подрядной организации. Специалисты провели водолазное обследование глубоководного выпуска в акватории села Кабардинка. В результате были обнаружены в трубе трещины, из которой выходил воздух. По технологии воздух вместе с очищенными стоками должен выбрасываться в километре от берега. Труба очень старая, накануне был шторм, вполне возможно, что во время сильного волнения моря и произошла пробоина, из которой в настоящее время и сочится воздух, - объяснил Апальков.
По его словам, пробы морской воды на месте бурления соответствуют нормам.
А глава Кабардинки отметил, что купание на участке, где отдыхающие заметили пятно, запрещено, а сточные воды проходили многостепенную очистку. При этом сети действительно находятся не в лучшем состоянии.
- На глубоководном выпуске очистных сооружений села Кабардинка в связи с изношенностью сетей и штормом на море образовались повреждения в виде свищей в двух местах, находящихся в 200 метрах от берега, - подтвердил глава поселка Григорий Кялов.
Одна из пробоин в трубе уже ликвидирована, а второй источник бурления все еще открыт, идут работы, уточнили в пресс-службе администрации Геленджика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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