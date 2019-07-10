2019-07-10T21:58:26+03:00
Туризм

Власти Геленджика объяснили бурление в море трещиной в сточной трубе

Подозрительное явление отдыхающие сняли на видео
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Бурление заметили отдыхающиеБурление заметили отдыхающие
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В Сети появилось видео подозрительного бурления в море в нескольких десятках метров от берега в районе Кабардинки. Очевидцы назвали это «фекальным фонтаном», предположив, что именно так выглядит слив канализационных стоков.

У берегов Кабардинки в двух местах треснула труба глубоководного выпуска сточных вод.

Руководитель «Водоканала» Геленджика Андрей Апальков признал, что причиной стала трещина в очень старой трубе глубоководного выпуска сточных вод.

- В этот же день к оценке происходящего была привлечена бригада подрядной организации. Специалисты провели водолазное обследование глубоководного выпуска в акватории села Кабардинка. В результате были обнаружены в трубе трещины, из которой выходил воздух. По технологии воздух вместе с очищенными стоками должен выбрасываться в километре от берега. Труба очень старая, накануне был шторм, вполне возможно, что во время сильного волнения моря и произошла пробоина, из которой в настоящее время и сочится воздух, - объяснил Апальков.

По его словам, пробы морской воды на месте бурления соответствуют нормам.

А глава Кабардинки отметил, что купание на участке, где отдыхающие заметили пятно, запрещено, а сточные воды проходили многостепенную очистку. При этом сети действительно находятся не в лучшем состоянии.

- На глубоководном выпуске очистных сооружений села Кабардинка в связи с изношенностью сетей и штормом на море образовались повреждения в виде свищей в двух местах, находящихся в 200 метрах от берега, - подтвердил глава поселка Григорий Кялов.

Одна из пробоин в трубе уже ликвидирована, а второй источник бурления все еще открыт, идут работы, уточнили в пресс-службе администрации Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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