2019-07-11T07:20:46+03:00
Общество

На Кубани 2,4 тысячи выпускников в этом году стали медалистами

Награды «За особые успехи в учении» получили 2395 ребят
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани прошло селекторное совещание, на котором обсудили результаты государственной итоговой аттестации школьников.

- Было отмечено, что уже известны результаты ГИА по всем предметам. Серьезных технологических сбоев в экзаменационной кампании на территории региона не зафиксировано. Общее число стобалльных результатов достигло 298, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По русскому языку «порог успешности» не преодолели всего 28 человек. Доля выпускников, набравших по обязательному предмету от 24 до 60 баллов, выросла на 4,3 процента, от 61 до 80 баллов – на 1,3 процент. Медалями «За особые успехи в учении» отмечены 2395 выпускников Кубани. Это 10,4 процентов от их общей численности

Также обсудили итоги аттестации девятиклассников. В этом году из 60,5 тысяч выпускников основной школы не получили аттестаты 921 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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