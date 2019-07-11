2019-07-11T07:47:57+03:00
Общество

Кубань планирует увеличить экспорт сельскохозпродукции в Финляндию

Туда планируют отправлять местное вино
Александра ПОДУШКО
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Кубань планирует увеличить экспорт сельскохозпродукции в ФинляндиюКубань планирует увеличить экспорт сельскохозпродукции в Финляндию
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Вениамин Кондратьев и встретился с послом Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала. В последний раз они виделись полгода назад. Тогда губернатор Кубани и посол Финляндии договорились о сотрудничестве в части переработки ТБО.

В регион ежегодно приезжает большое количество туристов. Вместе с этим растет и количество твердых бытовых отходов – до 3,5 миллионов тонн в год. Финская компания будет работать в крае над решением этого вопроса.

Вениамин Кондратьев выразил заинтересованность в экспорте кубанской продукции на финский рынок. Сейчас на Кубани край взял курс на производство эко-продукции. Возможно, наладят поставку местного вина в Финляндию.

- Посол Финляндии отметил, что сотрудничество в этом направлении интересно обеим сторонам. Для возможности поставок кубанского вина Микко Хаутала предложил наладить взаимодействие с государственной компанией Финляндии, обладающей монополией на реализацию слабоалкогольных напитков. В ближайшее время представители края проведут с ними переговоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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