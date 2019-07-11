Температура воды в Черном море 11 июля 2019: в Туапсе комфортнее всего купаться

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-11T08:17:38+03:00

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 11 июля.

11 июля температура воды в Джубге составляет +25,1 градусов, а в Новороссийске и Туапсе на 0,1 градус теплее. В Сочи термометры показывают отметку в 24,9 градусов, а в Геленджике на 0,2 градуса меньше. А в Анапе водичка прохладная –24,5 градуса .

В четверг на пляжах Азовского побережья, а конкретно в Темрюке температура воды поднялась до отметки 25,8 градусов, в Приморско-Ахтарске -25,2 градусов. В Ейске немного прохладней – 24,6 градуса тепла.

На Черноморском побережье временами дождь, гроза, днем в отдельных районах пройдет сильный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-15 метров в секунду, при грозе до 20 метров в секунду. Температура воздух днем 24…29 градусов, на участке Анапа-Геленджик 21…26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU