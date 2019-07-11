Фильм о «Золотом кольце Боспорского царства» снимут на Кубани
В Краснодарском крае снимут фильм для федерального телеканала о «Золотом кольце Боспорского царства».
Творческая группа Краснодарского регионального отделения РГО приступит к съемкам научно-популярной киноленты об уцелевших объектах античности на Кубани, в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской области. Об этом СМИ рассказал председатель регионального отделения РГО Иван Чайка.
Съемки должны начаться уже в августе. Фильм будет называться «Путешествие по золотому кольцу Боспорского царства», уже пишется сценарий. Он будет рассказывать и об исторической составляющей проекта, и о тех самых интересных локациях, которые есть в туристическом маршруте.
Для съемок фильма выделен медиагрант Русского географического общества.
ИСТОЧНИК KP.RU