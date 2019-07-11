Фильм о «Золотом кольце Боспорского царства» снимут на Кубани

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-11T08:37:51+03:00

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В Краснодарском крае снимут фильм для федерального телеканала о «Золотом кольце Боспорского царства».

Творческая группа Краснодарского регионального отделения РГО приступит к съемкам научно-популярной киноленты об уцелевших объектах античности на Кубани, в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской области. Об этом СМИ рассказал председатель регионального отделения РГО Иван Чайка.

Съемки должны начаться уже в августе. Фильм будет называться «Путешествие по золотому кольцу Боспорского царства», уже пишется сценарий. Он будет рассказывать и об исторической составляющей проекта, и о тех самых интересных локациях, которые есть в туристическом маршруте.

Для съемок фильма выделен медиагрант Русского географического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU