На Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-11T09:10:34+03:00

Это сделают, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым

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Власти Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск на подъезде к обходу Краснодара. Строительство должно начаться в сентябре. Об этом сообщил на круглом столе вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.

Речь идет о нынешней двухполосной дороге, которая начинается от пересечения выезда из станицы Новотитаровской с будущим Дальним западным обходом Краснодара и заканчивается в станице Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги до Тимашевска. Ее протяженность составляет 22 километра. Также здесь построят пять транспортных развязок, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым.

Реконструкция предусматривает расширение существующей двухполосной дороги до параметров IВ. Объем финансирования пока не уточняется.

Напомним, новую дорогу в Солнечном микрорайоне Краснодара начнут строить в течение двух лет. Но для этого собственники должны передать земельные участки в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU