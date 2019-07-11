2019-07-11T09:10:34+03:00
Общество

На Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск

Это сделают, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым
Поделиться:
На Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-ЕйскНа Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-ЕйскФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Власти Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск на подъезде к обходу Краснодара. Строительство должно начаться в сентябре. Об этом сообщил на круглом столе вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.

Речь идет о нынешней двухполосной дороге, которая начинается от пересечения выезда из станицы Новотитаровской с будущим Дальним западным обходом Краснодара и заканчивается в станице Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги до Тимашевска. Ее протяженность составляет 22 километра. Также здесь построят пять транспортных развязок, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым.

Реконструкция предусматривает расширение существующей двухполосной дороги до параметров IВ. Объем финансирования пока не уточняется.

Напомним, новую дорогу в Солнечном микрорайоне Краснодара начнут строить в течение двух лет. Но для этого собственники должны передать земельные участки в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани 15 июля проверят систему оповещения населения
В Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителя
В Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогоде
В Сочи застройщик, который похитил 32 миллиона рублей, пойдет под суд
В Приморско-Ахтарском районе мужчине выплатят 180 тысяч рублей за плохой капремонт
В Геленджике на горе застряли туристы из Краснодара
В Краснодаре в доме по улице 30-й Иркутской Дивизии заменили лифты
На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долг
Фильм о «Золотом кольце Боспорского царства» снимут на Кубани
Температура воды в Черном море 11 июля 2019: в Туапсе комфортнее всего купаться
Кубань планирует увеличить экспорт сельскохозпродукции в Финляндию
На Кубани 2,4 тысячи выпускников в этом году стали медалистами
Власти Геленджика объяснили бурление в море трещиной в сточной трубе
В «БКС Брокер» дали рекомендации о покупке валюты летом
Вокруг Земли за 49 часов: краснодарский космонавт Геннадий Падалка присоединился к кругосветному полету
Депутаты ЗСК попросили власти Краснодара ускорить решение городских проблем
Суд продлил арест двум вице-мэрам Сочи
Кубанским производителям помогают со сбытом продукции
В Краснодаре нашли ребенка, зверски мучившего котенка
Новороссийск перешел в режим повышенной готовности из-за шторма
В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»
Фиолетовое море: В парке «Краснодар» снова посадили шалфей
Смерчи, грозы, град: 11 и 12 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение
В Сочи нашли незаконно построенный завод
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
В Сочи составили список самостроев, которые не будут сносить
В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации