На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долг
В Славянском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).
С заявлением о нападении в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что на одной из городских улиц на него напал неизвестный и похитил более 20 тысяч рублей. Правоохранители провели проверку, слова заявителя не подтвердились.
- Выяснилось, что мужчина, когда напился, потерял деньги, которые ранее одолжил у своего знакомого. Чтобы не возвращать долг, злоумышленник сообщил в полицию ложные сведения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до двух дет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU