2019-07-11T09:26:34+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долг

Хотя 20 тысяч рублей мужчина потерял, когда напился
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долгНа Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долгФото: Архив "КП"
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В Славянском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).

С заявлением о нападении в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что на одной из городских улиц на него напал неизвестный и похитил более 20 тысяч рублей. Правоохранители провели проверку, слова заявителя не подтвердились.

- Выяснилось, что мужчина, когда напился, потерял деньги, которые ранее одолжил у своего знакомого. Чтобы не возвращать долг, злоумышленник сообщил в полицию ложные сведения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до двух дет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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