В Краснодаре в доме по улице 30-й Иркутской Дивизии заменили лифты

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-11T09:48:59+03:00

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В Краснодаре до конца года по программе Фонда капремонта проведут работы в 381 многоквартирном доме. Преимущество в очереди получают те многоэтажки, жители которых исправно вносят платежи

В доме № 14 по улице имени 30-й Иркутской Дивизии во всех подъездах смонтировали и запустили новые лифты. Все 4 подъемника уже запущены в работу. Ранее в многоэтажке отремонтировали крышу, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

- Всего в 2019 году в Краснодаре заменят лифты в 116 домах. В них установят современное оборудование отечественного производства. Различные виды работ, связанные с капремонтом многоквартирного жилья, выполнят в 2019 году в 381 здании краевого центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU