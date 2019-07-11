В Геленджике на горе застряли туристы из Краснодара
10 июля молодая пара из Краснодара отдыхала на побережье Черного моря в районе хутора Джанхот. Они прогуливались по дикому пляжу и решили забраться на гору.
Преодолев около 200 метров пологого подъема, туристы продолжили восхождение по крутому склону с насыпью. Еще через 100 метров они оказались в ловушке. Самостоятельно идти вверх и вниз было страшно. Уцепившись за дерево, они позвонили спасателям.
- На место ЧП прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». При помощи альпинистского снаряжения пострадавших спустили на берег и сопроводили до их автомобиля. Медицинская помощь туристам не понадобилась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU