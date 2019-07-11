СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-11T10:23:59+03:00

В Приморско-Ахтарском районе мужчине выплатят 180 тысяч рублей за плохой капремонт Фото: Архив "КП"

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В Приморско-Ахтарском районе проверили обращение гражданина о нарушении жилищных прав. Он подал в суд иск к фонду капитального ремонта о возмещении ущерба, причиненного принадлежащей ему квартиры.

Был заключен договор на оказание услуг в многоэтажке в Приморско-Ахтарске. После проведения капремонта кровли пошел дождь. И произошла протечка в квартиру истца. В результате затопления ему причинен ущерб на сумму более 180 тысяч рублей.

- Решением Приморско-Ахтарского районного суда исковые требования о возмещении материального ущерба удовлетворены. Также коллегия по гражданским делам оставила апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU