СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-11T10:41:40+03:00

В Сочи застройщик, который похитил 32 миллиона рублей, пойдет под суд

Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей

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Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Сочи. Он под видом строительства многоквартирного дома похитил деньги покупателей квартир.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

С апреля 2015 года по июнь 2017 года злоумышленник, без разрешения, строил многоэтажку на 59 квартир, расположенную на территории Хостинского района Сочи.

- Это он делал за деньги жителей края и других регионов страны. За указанный период он привлек более 32 миллионов рублей, реализовав 27 квартир. При этом застройщик скрывал от покупателей информацию о том, что на основании решения суда дом подлежал сносу, - сообщили «комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Мужчина находится под стражей. На имущество обвиняемого и его родственников наложен арест.

Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 миллиона рублей и ограничением свободы на срок до 2 лет либо без таковых.

ИСТОЧНИК KP.RU