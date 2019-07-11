2019-07-11T11:02:23+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогоде

Силы МЧС приведены в режиме повышенной готовности
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогодеВ Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогодеФото: Евгения ГУСЕВА
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На территории Кубани в ближайшие сутки, а также 12 июля возможны сильные дожди, с градом, грозой и шквалистым ветром. Силы и средства МЧС по Краснодарскому краю приведены в режим повышенной готовности. Организована работа межведомственного оперативного штаба.

- В готовности группа подсистемы РСЧС численностью 23 727 человек, 5 183 единиц техники, в том числе от МЧС России – 5 218 человек личного состава и 839 единиц техники, 70 плавсредств, 2 воздушных судна. Организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и администраций МО по контролю обстановки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Синоптиками проводится мониторинг паводковой обстановки с применением 189 датчиков контроля уровня воды.

Гостям и жителям края необходимо соблюдать меры безопасности. При порывах ветра обходить шаткие строения, деревья. При наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «101» с мобильного и «01» с городского телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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