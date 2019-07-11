2019-07-11T11:16:13+03:00
Происшествия

В Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителя

Во время застолья мужчина начал оскорблять женщину, а она схватила нож со стола и убила его
Александра ПОДУШКО
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В Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителяВ Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителяФото: Архив "КП"
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В Новопокровском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летней местной жительницы в убийстве 48-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Фрунзе в станице Калниболотской. Они часто сорились. Вечером 19 апреля собутыльники дома распивали алкогольные напитки. Вскоре между ними произошла ссора, и мужчина стал оскорблять сожительницу. Женщина взяла со стола нож и нанесла им удар в область шеи оппонента.

- Потерпевший умер на месте от причиненного ранения. После этого обвиняемая сообщила о произошедшем знакомой, которая в тот вечер пришла к ним. Женщина свою очередь вызвала правоохранителей и скорую, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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