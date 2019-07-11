На Кубани 15 июля проверят систему оповещения населения
15 юля в Краснодарском крае проверят систему оповещения населения. Сирены будут работать с 10:45 до 12:00.
Услышав звук, необходимо включить телевизор на любом из 10 общероссийских телевизионных каналов, радио на первую программу «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк» или «Первое радио Кубани» и прослушать специальное сообщение.
«Внимание всем» - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.
- В крае уже установлено и готово к применению более 1500 устройств оповещения региональной автоматизированной системы, а также более 490 устройств местных систем. В 2020 году работа по модернизации будет продолжена Кореновском и Крыловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU