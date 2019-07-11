2019-07-11T11:31:53+03:00
Общество

На Кубани 15 июля проверят систему оповещения населения

С 10:45 до 12:00 территории региона будут звучать сирены
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

15 юля в Краснодарском крае проверят систему оповещения населения. Сирены будут работать с 10:45 до 12:00.

Услышав звук, необходимо включить телевизор на любом из 10 общероссийских телевизионных каналов, радио на первую программу «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк» или «Первое радио Кубани» и прослушать специальное сообщение.

«Внимание всем» - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

- В крае уже установлено и готово к применению более 1500 устройств оповещения региональной автоматизированной системы, а также более 490 устройств местных систем. В 2020 году работа по модернизации будет продолжена Кореновском и Крыловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителя
В Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогоде
В Сочи застройщик, который похитил 32 миллиона рублей, пойдет под суд
В Приморско-Ахтарском районе мужчине выплатят 180 тысяч рублей за плохой капремонт
В Геленджике на горе застряли туристы из Краснодара
В Краснодаре в доме по улице 30-й Иркутской Дивизии заменили лифты
На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долг
На Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск
Фильм о «Золотом кольце Боспорского царства» снимут на Кубани
Температура воды в Черном море 11 июля 2019: в Туапсе комфортнее всего купаться
Кубань планирует увеличить экспорт сельскохозпродукции в Финляндию
На Кубани 2,4 тысячи выпускников в этом году стали медалистами
Власти Геленджика объяснили бурление в море трещиной в сточной трубе
В «БКС Брокер» дали рекомендации о покупке валюты летом
Вокруг Земли за 49 часов: краснодарский космонавт Геннадий Падалка присоединился к кругосветному полету
Депутаты ЗСК попросили власти Краснодара ускорить решение городских проблем
Суд продлил арест двум вице-мэрам Сочи
Кубанским производителям помогают со сбытом продукции
В Краснодаре нашли ребенка, зверски мучившего котенка
Новороссийск перешел в режим повышенной готовности из-за шторма
В Джубге подняли со дна Черного моря затонувший катер «Атолл»
Фиолетовое море: В парке «Краснодар» снова посадили шалфей
Смерчи, грозы, град: 11 и 12 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение
В Сочи нашли незаконно построенный завод
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
В Сочи составили список самостроев, которые не будут сносить
В Краснодаре снизилась уличная преступность, но стало больше разбоев и краж
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации