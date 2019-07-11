В Краснодаре обновят фасад школы № 53

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-11T11:43:29+03:00

В прошлом году здесь отремонтировали электрику и сантехнику

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В краснодарской школе №53 сейчас идет ремонт фасада — это заключительная часть работ по капитальному преображению здания. В прошлом году здесь отремонтировали электрику и сантехнику, в 2017 году заново перекрыли кровлю, обустроили спортивную площадку, починили систему водоснабжения.

Сейчас на объекте трудится бригада из 10 человек. Они выполняют штукатурные работы и отделку фасада декоративным покрытием. Работы выполнены на 20 процентов. Здесь полностью сделают отмостку, цоколь, заменят входные двери. Завершить ремонт планируется к концу августа.

- В школе № 53 обучаются 800 человек. Здесь 4 казачьих класса, собственная команда по регби. В хорошую погоду ребята занимаются на спортивной площадке, которую обновили два года назад, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU