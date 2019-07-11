СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-11T12:10:14+03:00

В Краснодаре арестовали сотрудника ФСБ, который фиктивно работал в вузе Фото: Архив "КП"

Он несколько лет числился преподавателем и получал за это зарплату

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В Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального управления ФСБ. Он несколько фиктивно числился преподавателем в Белореченском филиале Адыгейского государственного университета и получал там зарплату.

Этот факт выявили в ходе расследования уголовного дела о выдаче в вузе дипломов за взятки. Экс-директор филиала сообщила следствию, что была вынуждена принять на работу начальника белореченского отделения ФСБ. Он, используя свое должностное положение, потребовал должность преподавателя университета.

По данным Северо-Кавказского окружного военного суда, уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Его заключили под стражу.

В постановлении суда сказано, что за время «работы» мужчина получил более 733 тысяч рублей. Кроме того, он оказывал покровительство организаторам азартных игр.

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Сотрудники вуза торговали вполне настоящими дипломами с проставленными отметками и гербовыми печатями. За круглую сумму они задним числом зачисляли студентов без вступительных экзаменов, а потом выдавали документы о высшем образовании (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU