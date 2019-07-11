В Староминском районе в детских садах заменили аварийные навесы

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-11T12:26:16+03:00

Это сделали только после вмешательства прокуратуры

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В Староминском районе проверили безопасность пребывания детей в дошкольных образовательных организациях.

На территории двух детских садов № 10 и 15 для защиты малышей во время прогулки от солнца имелись теневые навесы. Но они уже испортились, детям было опасно под ними находиться.

- Прокурор района направил в суд исковые заявления в адрес администрации Староминского сельского поселения и руководства детских садиков. Они должны были принять меры к устранению нарушений и построить новые теневые навесы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Сейчас на территории детских садов возведены новые теневые навесы. Находится под ними безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU