В Староминском районе в детских садах заменили аварийные навесы
В Староминском районе проверили безопасность пребывания детей в дошкольных образовательных организациях.
На территории двух детских садов № 10 и 15 для защиты малышей во время прогулки от солнца имелись теневые навесы. Но они уже испортились, детям было опасно под ними находиться.
- Прокурор района направил в суд исковые заявления в адрес администрации Староминского сельского поселения и руководства детских садиков. Они должны были принять меры к устранению нарушений и построить новые теневые навесы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Сейчас на территории детских садов возведены новые теневые навесы. Находится под ними безопасно.
ИСТОЧНИК KP.RU