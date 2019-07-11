2019-07-11T12:26:16+03:00
Происшествия

В Староминском районе в детских садах заменили аварийные навесы

Это сделали только после вмешательства прокуратуры
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Староминском районе в детских садах заменили аварийные навесыВ Староминском районе в детских садах заменили аварийные навесы
Изменить размер текста:

В Староминском районе проверили безопасность пребывания детей в дошкольных образовательных организациях.

На территории двух детских садов № 10 и 15 для защиты малышей во время прогулки от солнца имелись теневые навесы. Но они уже испортились, детям было опасно под ними находиться.

- Прокурор района направил в суд исковые заявления в адрес администрации Староминского сельского поселения и руководства детских садиков. Они должны были принять меры к устранению нарушений и построить новые теневые навесы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Сейчас на территории детских садов возведены новые теневые навесы. Находится под ними безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на пересечении Ставропольской и Старокубанской отключили светофоры
На Кубани старушка выращивала во дворе коноплю
В Новороссийске задержали мужчину, который ограбил дом местного жителя
Житель Анапы выиграл в лотерею квартиру за 2 миллиона рублей
В Краснодаре завершены дорожные работы на шести улицах
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
В Краснодаре арестовали сотрудника ФСБ, который фиктивно работал в вузе
В Краснодаре обновят фасад школы № 53
На Кубани 15 июля проверят систему оповещения населения
В Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителя
В Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогоде
В Сочи застройщик, который похитил 32 миллиона рублей, пойдет под суд
В Приморско-Ахтарском районе мужчине выплатят 180 тысяч рублей за плохой капремонт
В Геленджике на горе застряли туристы из Краснодара
В Краснодаре в доме по улице 30-й Иркутской Дивизии заменили лифты
На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долг
На Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск