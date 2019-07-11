2019-07-11T12:43:03+03:00
Общество

В Краснодаре завершены дорожные работы на шести улицах

Ремонт продолжается еще на 38 объектах
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В этом в кубанской столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 50 улиц общей протяженностью 64,8 километров.

Уже завершены работы на шести улицах - на Заполярной, Рылеева, Ломоносова и Володи Головатого – от Щорса до Передовой, Колхозной и Геологической от Ростовского Шоссе до Российской.

- Национальный проект стартовал в регионе в этом году. На объектах, где были проведены работы, требования к качеству дорожного полотна даже спустя несколько лет будут повышенные, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До 2024 года в Краснодарском крае починят почти 787 километров дорог.

Напомним, на Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск. Это сделают, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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