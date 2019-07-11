Житель Анапы выиграл в лотерею квартиру за 2 миллиона рублей
Валерий Самусенко из Анапы стал победителем лотереи, в которой выиграл квартиру стоимостью 2 миллиона рублей.
- Купил три билета на этот тираж. Один из них и оказался счастливым. Я посмотрел результаты на сайте и не мог поверить своим глазам! Позвал супругу, чтобы она тоже увидела, как нам повезло, - вспоминает победитель.
- Семья недолго думала, куда потратить два миллиона. Они живут в частном доме и квартира им не нужна, выигрыш они решили забрать в денежном эквиваленте. 2 миллиона они вложили в свой участок. Здесь они построили второй дом, - сообщили организаторы лотереи.
Мужчина по специальности строитель, поэтому всю работу выполнял своими руками.
- В гостиной муж сделал потолок в виде неба. В прихожей повесил боксерскую грушу, чтобы сыновья занимались спортом. Получилось очень красиво! – поделилась супруга победителя Галина.
ИСТОЧНИК KP.RU