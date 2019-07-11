2019-07-11T13:05:19+03:00
Общество

Житель Анапы выиграл в лотерею квартиру за 2 миллиона рублей

Мужчина купил три билета на этот тираж, один из них оказался удачным
Александра ПОДУШКО
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Фото: организаторов лотереиФото: организаторов лотереи
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Валерий Самусенко из Анапы стал победителем лотереи, в которой выиграл квартиру стоимостью 2 миллиона рублей.

- Купил три билета на этот тираж. Один из них и оказался счастливым. Я посмотрел результаты на сайте и не мог поверить своим глазам! Позвал супругу, чтобы она тоже увидела, как нам повезло, - вспоминает победитель.

- Семья недолго думала, куда потратить два миллиона. Они живут в частном доме и квартира им не нужна, выигрыш они решили забрать в денежном эквиваленте. 2 миллиона они вложили в свой участок. Здесь они построили второй дом, - сообщили организаторы лотереи.

Мужчина по специальности строитель, поэтому всю работу выполнял своими руками.

- В гостиной муж сделал потолок в виде неба. В прихожей повесил боксерскую грушу, чтобы сыновья занимались спортом. Получилось очень красиво! – поделилась супруга победителя Галина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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