В Новороссийске задержали мужчину, который ограбил дом местного жителя

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-11T13:12:57+03:00

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В дежурную часть Новороссийска позвонил местный житель. Он заявил о краже личного имущества и денег из его дома.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Мужчина рассказал, что со стола в спальне пропали два телефона, мужская сумка, кошелек с деньгами, банковскими картами. Позже на мобильный пришло сообщение о списание с карты 55 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен парень из Брюховецкого района. Его задержали по месту его временного проживания в Новороссийске. В отделе полиции он пояснил, что имущество он продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU