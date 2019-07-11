СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-11T13:34:51+03:00

На Кубани старушка выращивала во дворе коноплю Фото: Архив "КП"

У нее нашли 74 куста

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Сотрудники полиции по Мостовскому району оперативным путем получили информацию о том, что 63-летняя женщина незаконно выращивает на территории своего дома коноплю.

- В ходе осмотра жилища, а также приусадебного участка старушки полицейские обнаружили и изъяли 74 куста. Проведенная экспертиза подтвердила, что растения являются наркосодержащими, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина рассказала, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

В Ленинградском районе на 56-летнего местного жителя завели дело за подобное нарушение. У него на приусадебном участке полицейские обнаружили 39 кустов конопли.

Хозяев домовладений задержали и доставили в отделы полиции.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Им грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU