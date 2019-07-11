В Краснодаре на пересечении Ставропольской и Старокубанской отключили светофоры

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-11T13:51:05+03:00

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- Сегодня, 11 июля, в течение всего дня специалисты завершают перенос светофоров в связи с изменением геометрических параметров кольцевого перекрестка. Это один из этапов преобразования Старокубанского кольца. Также здесь исправят контроллер управления у всего комплекса светофоров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По Ставропольской уже построены две полосы движения в каждом направлении, дорожные работы идут ночью, наладку светофорного объекта сделают в течение дня. Транспортные и пешеходные потоки 11 июля регулируют сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД.

Уже построены две полосы движения в каждом направлении протяженностью около 65 метров и шириной в 7 метров. Трассы пролегают по «зеленому островку» сразу за спуском в подземный пешеходный переход. Полностью завершить ремонт Старокубанской планируется к концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU