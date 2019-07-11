2019-07-11T15:07:28+03:00
Общество

В Краснодаре у перевозчика арестовали два автобуса за работу с BlaBlaCar

Он курсировал из кубанской столицы до Симферополя
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодаре владельца двух автобусов «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», курсировавшего до Симферополя, наказали за отсутствие путевых листов.

- Он не имел разрешений на поездки по данному маршруту, - проверили деятельность предпринимателя надзорном ведомстве и постановил выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Кроме того, оба автобуса были арестованы.

Пассажиры рассказали, что ездят с ним регулярно от торгового комплекса «Галерея» ежедневно в 12.00 и 22.00 из Краснодара в Симферополь.

Позже выяснилось, что набирал он их с помощью сервиса BlaBlaCar. Люди бронировали места в транспорте до Крыма через приложение на смартфоне, после чего звонили по указанному номеру и подтверждали бронирование. При посадке на рейс водитель взимал с пассажиров плату (1000 рублей), квитанцию выдавать отказывался.

Владелец автобусов подал жалобу в Арбитражный суд и требует снятия ареста с транспортных средств. Однако инстанция оставила прежнее решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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