В Краснодаре у перевозчика арестовали два автобуса за работу с BlaBlaCar
В Краснодаре владельца двух автобусов «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген», курсировавшего до Симферополя, наказали за отсутствие путевых листов.
- Он не имел разрешений на поездки по данному маршруту, - проверили деятельность предпринимателя надзорном ведомстве и постановил выплатить штраф в 300 тысяч рублей.
Кроме того, оба автобуса были арестованы.
Пассажиры рассказали, что ездят с ним регулярно от торгового комплекса «Галерея» ежедневно в 12.00 и 22.00 из Краснодара в Симферополь.
Позже выяснилось, что набирал он их с помощью сервиса BlaBlaCar. Люди бронировали места в транспорте до Крыма через приложение на смартфоне, после чего звонили по указанному номеру и подтверждали бронирование. При посадке на рейс водитель взимал с пассажиров плату (1000 рублей), квитанцию выдавать отказывался.
Владелец автобусов подал жалобу в Арбитражный суд и требует снятия ареста с транспортных средств. Однако инстанция оставила прежнее решение без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU