2019-07-11T16:06:31+03:00
Происшествия

На Кубани нашли пропавшего пенсионера

84-летний житель Отрадненского района мирно спал в лесу
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: "Кубань-СПАС"Фото: "Кубань-СПАС"
Изменить размер текста:

84-летнего пенсионера из Отрадненского района искали несколько часов. Он ушел из дома в хуторе Чайкина в семь часов вечера, 10 июля. И обратно не вернулся. Родные забеспокоились и забили тревогу.

- Родственники сначала искали его собственными силами всю ночь, но потом все-таки решили прибегнуть к помощи спасателей, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели.

Сотрудники «Кубань-СПАС» выехали на поиски пожилого мужчины 11 июля в 5.15. Сначала обследовали территорию хутора, а не найдя его, выдвинулись на полевые дороги. Уже почти в лесу они нашли ведро и предполагаемое место ночлега пенсионера. Еще через километр сам "потеряшка" мирно спал, облокотившись о ствол дерева.

Мужчину разбудили и доставили домой. За время ночной прогулки он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи у фотографа отобрали попугая-трудоголика
С базы ВМФ в Новороссийске украли 6 аккумуляторов
В Грузии продают сметану с надписью, что Сочи это часть демократической республики Грузия
На Кубани мужчина оформил четыре кредита на своих дам сердца
В Краснодарском крае приняли закон о развитии производства экологически чистой продукции
Программа «Мир без слез» впервые в Анапе: городская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование
В Краснодаре у перевозчика арестовали два автобуса за работу с BlaBlaCar
В Краснодаре на пересечении Ставропольской и Старокубанской отключили светофоры
На Кубани старушка выращивала во дворе коноплю
В Новороссийске задержали мужчину, который ограбил дом местного жителя
Житель Анапы выиграл в лотерею квартиру за 2 миллиона рублей
В Краснодаре завершены дорожные работы на шести улицах
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
В Староминском районе в детских садах заменили аварийные навесы
В Краснодаре арестовали сотрудника ФСБ, который фиктивно работал в вузе
В Краснодаре обновят фасад школы № 53
На Кубани 15 июля проверят систему оповещения населения
В Новопокровском районе местная жительница зарезала сожителя
В Краснодарском крае действуют 3 экстренных предупреждения по непогоде
В Сочи застройщик, который похитил 32 миллиона рублей, пойдет под суд
В Приморско-Ахтарском районе мужчине выплатят 180 тысяч рублей за плохой капремонт
В Геленджике на горе застряли туристы из Краснодара
В Краснодаре в доме по улице 30-й Иркутской Дивизии заменили лифты
На Кубани мужчина заявил о краже денег в полицию, чтобы не отдавать знакомому долг
На Кубани планируют расширить участок трассы Краснодар-Ейск