На Кубани нашли пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-11T16:06:31+03:00

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84-летнего пенсионера из Отрадненского района искали несколько часов. Он ушел из дома в хуторе Чайкина в семь часов вечера, 10 июля. И обратно не вернулся. Родные забеспокоились и забили тревогу.

- Родственники сначала искали его собственными силами всю ночь, но потом все-таки решили прибегнуть к помощи спасателей, - сообщили "КП" - Кубань" спасатели.

Сотрудники «Кубань-СПАС» выехали на поиски пожилого мужчины 11 июля в 5.15. Сначала обследовали территорию хутора, а не найдя его, выдвинулись на полевые дороги. Уже почти в лесу они нашли ведро и предполагаемое место ночлега пенсионера. Еще через километр сам "потеряшка" мирно спал, облокотившись о ствол дерева.

Мужчину разбудили и доставили домой. За время ночной прогулки он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU