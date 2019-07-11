2019-07-11T16:49:23+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина оформил четыре кредита на своих дам сердца

В магазинах электроники он покупал телевизоры и дорогие телефоны за их счет
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В полицию с повинной пришел 36-летний Евгений Жилин. Он рассказал правоохранителям, что давно и много злоупотребляет доверием своих приятелей.

- Одна из жертв Жилина подала заявление, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Она рассказала, что выпивала с молодым мужчиной, а когда протрезвела, поняла, что он оформил на нее несколько микрозаймов.

В общей сложности после приятно проведенного вечера женщина должна будет выплатить финансовым организациям 300 тысяч рублей.

Но оказалось, это далеко не все жертвы Жилина. После того как им заинтересовались правоохранительные органы, он сам пришел в отделение и рассказал, что поступал со своими дамами сердца так уже не раз.

В полиции насчитали еще четырех женщин, под чье обеспечение он купил в магазинах электроники себе дорогой телевизор и телефон за 76 тысяч рублей.

Более того, за мошенничество Жилин сидел уже несколько раз.

На этот раз, надеются потерпевшие, рецидивиста закроют всерьез и надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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