В Грузии продают сметану с надписью, что Сочи это часть демократической республики Грузия

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-11T17:12:36+03:00

Так вспомнили события 1918 года, когда грузинские войска захватили побережье Кубани до Туапсе

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Один из туристов на отдыхе в Грузии нашел в магазине сметану «Сочинскую». На этикетке было написано: ЛОО, Сочинская область, демократическая республика Грузия, 1918». Кто и где производит сметану, мужчина не сообщил, мол, не прочел этикетку. По фото видно, что на заднем плане мелькает ценник с грузинской валютой лари.

В интернете нет сведений о торговой марке сметаны «Сочинская». Видимо, так производитель решил вспомнить события Сочинского конфликта 1918 года, когда Грузия захватила черноморское побережье Российской империи до Туапсе.

После захвата Грузией нынешние районы Сочи и Туапсе назывались - Сочинская область. В итоге конфликт закончился поражением Грузии. В 1919 году войска под командованием генерала Антона Деникина отбили Сочи и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU