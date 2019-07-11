В Грузии продают сметану с надписью, что Сочи это часть демократической республики Грузия
Один из туристов на отдыхе в Грузии нашел в магазине сметану «Сочинскую». На этикетке было написано: ЛОО, Сочинская область, демократическая республика Грузия, 1918». Кто и где производит сметану, мужчина не сообщил, мол, не прочел этикетку. По фото видно, что на заднем плане мелькает ценник с грузинской валютой лари.
В интернете нет сведений о торговой марке сметаны «Сочинская». Видимо, так производитель решил вспомнить события Сочинского конфликта 1918 года, когда Грузия захватила черноморское побережье Российской империи до Туапсе.
После захвата Грузией нынешние районы Сочи и Туапсе назывались - Сочинская область. В итоге конфликт закончился поражением Грузии. В 1919 году войска под командованием генерала Антона Деникина отбили Сочи и Туапсе.
ИСТОЧНИК KP.RU