С базы ВМФ в Новороссийске украли 6 аккумуляторов
Ущерб около 85 тысяч рублей
ФОТО: Архив "КП"
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28 июня на территории военно-морской базы минобороны «Геопорт» не нашли 6 аккумуляторов у спецтехники. По предварительным данным, ущерб составил около 85 тысяч рублей.
- На место выехали полицейские, - сообщил источник в правоохранительных органах. – На месте злоумышленник оставил след обуви и обрывок ткани одежды. Продолжается проверка, начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU