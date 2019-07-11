С базы ВМФ в Новороссийске украли 6 аккумуляторов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-11T17:24:39+03:00

Ущерб около 85 тысяч рублей

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28 июня на территории военно-морской базы минобороны «Геопорт» не нашли 6 аккумуляторов у спецтехники. По предварительным данным, ущерб составил около 85 тысяч рублей.

- На место выехали полицейские, - сообщил источник в правоохранительных органах. – На месте злоумышленник оставил след обуви и обрывок ткани одежды. Продолжается проверка, начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU