В Сочи у фотографа отобрали попугая-трудоголика

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-11T17:27:20+03:00

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В Сочи продолжается борьба с фотографами-живодерами, которые часами мучают животных ради заработков с туристов.

Сине-желтый ара переехал в курортный город 17 лет назад, пишут "Кубанские новости". И за это время хозяин не удосужился оформить птицу. Вместо этого он сутками курсировал с ним по пляжу, созывая отдыхающих сделать фото на память.

- Теперь судьбу попугая решит суд. Пока он помещен на временное содержание в питомник, - рассказали в сочинском департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.

На хозяина ары составлен протокол и ждет штраф.

Важно, что препятствовать горе-бизнесменам зарабатывать деньги на животных в Краснодарском крае начали в этом году. Так, в Новороссийске уже был задержан хозяин двух милых львят, а в Геленджике с пляжей убрали макак, ящериц и енотов.

ИСТОЧНИК KP.RU