Жители Краснодара хотят больше парков и спортплощадок в городе
Инициатора народных обсуждений нового Генерального плана Краснодара опубликовали результаты анкетирования жителей.
Оказывается, горожане совсем не против благоустроить и даже снести некоторые из краснодарских "хрущевок". Однако им по-прежнему недостает парков и спортивных площадок.
Так, на 21 вопрос разработчиков Генплана ответили 800 человек. Основную часть опрошенных составили мужчины в возрасте от 26 до 40 лет.
Для проживания они уверенно выбрали Краснодар - это 88 процентов респондентов. необходимая инфраструктура в городе, по их мнению, есть. Но все это необходимо развивать.
Более 60 процентов опрошенных все же отметили, что рядом с их домом не хватает парка, 46 процентов заявили о недостатке школ и детских садов. А еще 37-ми недостает спортплощадки.
Инициаторы такого опроса заявили, что продолжат находиться в диалоге с населением. Даже несмотря на то что анкетирование завершилось.
Кстати, за строительство так необходимого столице кубанских песен современного концертного зала проголосовали всего 2 процента горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU