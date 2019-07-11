Жители Краснодара хотят больше парков и спортплощадок в городе

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-11T17:52:00+03:00

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Инициатора народных обсуждений нового Генерального плана Краснодара опубликовали результаты анкетирования жителей.

Оказывается, горожане совсем не против благоустроить и даже снести некоторые из краснодарских "хрущевок". Однако им по-прежнему недостает парков и спортивных площадок.

Так, на 21 вопрос разработчиков Генплана ответили 800 человек. Основную часть опрошенных составили мужчины в возрасте от 26 до 40 лет.

Для проживания они уверенно выбрали Краснодар - это 88 процентов респондентов. необходимая инфраструктура в городе, по их мнению, есть. Но все это необходимо развивать.

Более 60 процентов опрошенных все же отметили, что рядом с их домом не хватает парка, 46 процентов заявили о недостатке школ и детских садов. А еще 37-ми недостает спортплощадки.

Инициаторы такого опроса заявили, что продолжат находиться в диалоге с населением. Даже несмотря на то что анкетирование завершилось.

Кстати, за строительство так необходимого столице кубанских песен современного концертного зала проголосовали всего 2 процента горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU