В Новороссийске 88-летняя пенсионерка просит полицию накормить ее

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-11T18:06:51+03:00

Родные пожилой женщины, по ее словам, не помогают ей

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Жительница частного дома улицы Социалистической регулярно обращается в полицию и соцзащиту за помощью. Одинокая пенсионерка жалуется, что живет одна, родные не помогают и не ухаживают за ней. Даже еду приготовить некому, поэтому ей часто приходится голодать.

- 7 июля поступило сообщение от женщины 1931 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Это не первый ее вызов по поводу голода и отсутствия внимания родных. Часто по телефону она просит приготовить еду. Участковый каждый раз идет к бабушке и предлагает ей помочь обратиться в соцзащиту, но та отказывается.

В «Новороссийском комплексном центре соцобслуживания населения» сообщили, что женщина страдает провалами в памяти и забывает, что к ней приходит сиделка и соцработники.

88-летняя пенсионерка нуждается в помощи родных, но они, видимо, не могут или не хотят этого делать, хотя по закону это не преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU