Свидетели аварии набросились на арбузы из перевернувшейся фуры в Туапсе

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-11T18:40:25+03:00

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В Туапсинском районе сегодня, 11 июля, произошло ДТП с грузовым автомобилем. На Шаумянском перевале перевернулась фура с арбузами.

- Кто-то водителя доставал из машины, а другие хватали вывалившиеся арбузы, - рассказали очевидцы аварии.

Водителя позже отвезли в больницу с травмами, - сообщает "Регион-онлайн".

А в соцсетях опубликовали фотографии перевернувшегося грузовика.

Ранее сообщалось, что у незаконного перевозчика из Краснодара в Симферополь отобрали два автобуса и выписали штраф. Он собирал пассажиров до крымского города с помощью сервиса BlaBlaCar. При посадке на рейс водитель взимал с пассажиров плату (1000 рублей), квитанцию выдавать отказывался.

Владелец автобусов подал жалобу в Арбитражный суд и требует снятия ареста с транспортных средств. Однако инстанция оставила прежнее решение без изменений. Автобусы ему не вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU