Свидетели аварии набросились на арбузы из перевернувшейся фуры в Туапсе
В Туапсинском районе сегодня, 11 июля, произошло ДТП с грузовым автомобилем. На Шаумянском перевале перевернулась фура с арбузами.
- Кто-то водителя доставал из машины, а другие хватали вывалившиеся арбузы, - рассказали очевидцы аварии.
Водителя позже отвезли в больницу с травмами, - сообщает "Регион-онлайн".
А в соцсетях опубликовали фотографии перевернувшегося грузовика.
Ранее сообщалось, что у незаконного перевозчика из Краснодара в Симферополь отобрали два автобуса и выписали штраф. Он собирал пассажиров до крымского города с помощью сервиса BlaBlaCar. При посадке на рейс водитель взимал с пассажиров плату (1000 рублей), квитанцию выдавать отказывался.
Владелец автобусов подал жалобу в Арбитражный суд и требует снятия ареста с транспортных средств. Однако инстанция оставила прежнее решение без изменений. Автобусы ему не вернули.
ИСТОЧНИК KP.RU