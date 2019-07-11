2019-07-11T18:56:24+03:00
Происшествия

В Сочи подросток пытался убить 15-летнюю девочку

17-летний школьник накинулся на нее с ножом, а потом бросил в реку
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Шокирующий случай произошел в Хостингском районе Сочи. 17-летний школьник едва не убил девочку, с которой они ходили в одну секцию. От неминуемой смерти 15-летнего ребенка спасли нечаянные свидетели.

Сейчас следователи ломают голову, что могло стать причиной агрессии подростка: с девочкой он даже не был знаком. Однако, направляясь на занятия, захватил с собой кухонный нож.

Им, догнав ребенка, он несколько раз ударил ее в грудь. А потом столкнул девочку в канаву и спустился сам, чтобы довершить начатое.

- Убийство предотвратили только местные жители, увидевшие происходящее, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Они же вызвали скорую и полицию. С

Сейчас девочка в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. А подросток находится под стражей.

Следователи назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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