В Сочи подросток пытался убить 15-летнюю девочку
Шокирующий случай произошел в Хостингском районе Сочи. 17-летний школьник едва не убил девочку, с которой они ходили в одну секцию. От неминуемой смерти 15-летнего ребенка спасли нечаянные свидетели.
Сейчас следователи ломают голову, что могло стать причиной агрессии подростка: с девочкой он даже не был знаком. Однако, направляясь на занятия, захватил с собой кухонный нож.
Им, догнав ребенка, он несколько раз ударил ее в грудь. А потом столкнул девочку в канаву и спустился сам, чтобы довершить начатое.
- Убийство предотвратили только местные жители, увидевшие происходящее, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Они же вызвали скорую и полицию. С
Сейчас девочка в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. А подросток находится под стражей.
Следователи назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы школьника.
ИСТОЧНИК KP.RU