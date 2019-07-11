В Олимпийском парке Сочи сбили трехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 21:34 2019-07-11T21:34:49+03:00

С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали

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Инцидент случился вечером, когда семья Хаметовых (фамилия изменена - Авт) гуляла по Олимпийскому парку. Супруги шли вместе со своей 3-летней дочерью Светланой (имя изменено - Авт.).

- Все произошло в 17:00. 10-летний мальчик ехал на самокате и, не заметив, сбил ребенка, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Маленькой Свете вызвали скорую. Из Олимпийского парка ее госпитализировали в травмотологическое отделение городской больницы №9.

- У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - сообщил «КП» - Кубань» источник в больнице. - Света находится под наблюдением врачей.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Более того, семья школьника, который наехал на Свету, держит связь с родителями пострадавшей. В случае чего, они готовы оказать помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU