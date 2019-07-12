В Сочи музей археологии пополнился новыми экспонатами

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-12T07:27:41+03:00

Они были обнаружены в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе и Белая

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В коллекцию музея археологии Сочи вошли череп доисторического медведя и раковины вымерших головоногих моллюсков. Их обнаружили в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе и Белая. Музей приобрел объекты в июне этого года у частных коллекционеров.

- Череп пещерного медведя принадлежит животному ледниковой эпохи. Этот зверь раньше был огромным, лохматым с сильно выпуклым лбом, его вес достигал 800-900 килограмм. Животное является «двоюродным братом» -боновой тупиковой ветвью, полностью вымершей примерно 15 000 лет назад, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Коллекцию музея пополнили раковины вымерших головоногих моллюсков. Они существовали в период с 66 до 145 миллионов лет назад.

Основу экспозиции музея составляют исторические находки, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор» в 2010-2014 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU